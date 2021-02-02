Воскресный ход

В Самаре прошла вторая несогласованная акция протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального. На этот раз силовики заранее оцепили площадку у культурно-развлекательного центра «Звезда», где был запланирован сбор участников. Задержания начались сразу же, как люди стали подходить. Заранее загородили металлическими ограждениями и площадь Славы, куда, как и в прошлый раз, должна была подойти колонна участников протестной акции. По оценке экспертов, на этот раз протестующих было гораздо меньше — около 500 человек, однако говорить о спаде протестных настроений рано.

В воскресенье, 31 января, в Самаре состоялась вторая несогласованная акция сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного после возвращения из Германии в Россию. Самарский штаб политика анонсировал протестное мероприятие как мирное шествие за себя, своих детей, за свободу Алексея Навального. Протестующие планировали пройти от КРЦ «Звезда» в 12:00 (MSK+1) до площади Славы, рядом с которой находится здание правительства Самарской области. Если в прошлый раз участникам акции, которых, по разным оценкам, было от двух до пяти тысяч человек, удалось собраться вместе на площади Героев 21 Армии и двинуться колонной к зданию правительства, то в этот раз площадку у «Звезды» заранее оцепили сотрудники полиции. Человек с громкоговорителем повторял предупреждение, что митинг несогласованный, на территории области запрещены массовые мероприятия из-за пандемии, и рекомендовал всем разойтись. Об этом же говорила социальная реклама, которую запустили на расположенном рядом видеобаннере. В радиусе нескольких метров от точки сбора митингующих не работал мобильный интернет. Силовики перекрыли входы и выходы из подземного перехода. Автобусы, обычно следовавшие мимо культурно-развлекательного центра, двигались по альтернативному маршруту. Как сообщали очевидцы в социальных сетях, трамваи пропускали остановку у «Звезды».

Как только количество протестующих достигло несколько десятков человек, начались задержания. Примерно через полчаса после начала акции телеграм-канал самарского штаба сообщил о задержании своего координатора Марины Евдокимовой. Госпожу Евдокимову уже арестовывали на пять суток накануне митинга 23 января. Другой сотрудник штаба — Сергей Подсытник, председатель Либертарианской партии России Борис Федюкин и еще два сторонника Алексея Навального продолжают отбывать сроки арестов от семи до десяти суток за организацию ­митинга.

Конечный пункт шествия — площадь Славы, рядом с которой находится правительство Самарской области, и соседний сквер — 30летия Победы оцепили сотрудники ОМОН.Сторонникам Алексея Навального удалось собраться группой из нескольких сотен человек в сквере им. Устинова, после чего и там начались задержания. В автозаках среди задержанных оказались около десятка самарских журналистов, в том числе шеф-редактор «Эха Москвы» в Самаре профессор социологии Сергей Курт-Аджиев, радиоведущие Татьяна Брачий и Антон Рубин, бывший журналист «Эха Москвы» в Самаре Сергей Лейбград, корреспондент издания «Засекин» Хорен Григорьян и профессор кафедры социологии и психологии СГЭУ, основатель Фонда социальных исследований Владимир Звоновский. Всех журналистов вместе с профессором СГЭУ отпустили в тот же день. На остальных, как и после субботнего шествия, составили протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикети­рования).

В Ульяновске в минувшее воскресенье протестующих тоже оказалось меньше, чем неделю назад. Если тогда, по разным подсчетам, протестовало от двух до трех тысяч человек, и среди них было немало людей среднего возраста, то в это воскресенье на несанкционированную акцию вышло от одной тысячи до двух тысяч человек, в основном это молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет. По данным полиции, задержанных 37 человек (эти данные совпадают с неофициальной информацией). По словам регионального уполномоченного по правам человека Сергея Люлькова, из 37 задержанных, трое — 17летние.

В Оренбурге, по оценке юриста правозащитной организации «Комитет против пыток» Сергея Бабинца, собралось около 300 человек, хотя в субботу, 23 января, в оренбургской акции участвовало около 1000 человек. «На этот раз задержаний было больше, многих задерживали сотрудники в штатском, не представляясь, не давая возможность задать вопросы или просто опомниться. Хватали за руки, ноги, валили на снег, тащили»,— поделился Сергей Бабинец.

Как рассказал „Ъ“ господин Звоновский, вместе с ним в автозаке находилось несколько десятков человек, некоторые из которых ехали стоя. «О соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности в период пандемии речи не идет»,— отметил Владимир Звоновский. Как добавил профессор, сотрудники самарской полиции были вежливы, однако в отделении полиции он провел около пяти часов вместо положенных трех.

По словам социолога, подсчитать количество протестовавших в этот раз сложно, поскольку из-за действий силовиков толпе пришлось рассеяться. «К правительству удалось прорваться только нескольким сотням людей»,— отметил профессор СГЭУ.Средний возраст участников шествия Владимир Звоновский оценил как около 30 лет. «В нашем автобусе было двое несовершеннолетних, но они приехали на митинг со своим отцом. Остальные все были в возрасте, среди них даже оказались три ветерана МВД, то есть они отдают себе отчет, с кем они имеют дело»,— рассказал господин Звоновский.

В самарском штабе оппозиционера тоже затруднились назвать общее число пришедших на митинг в воскресенье. Как сообщил „Ъ“ сотрудник штаба Максим Лавицкий, им известно о 60 ­задержанных.

По словам депутата Самарской губернской думы от КПРФ, в акции участвовало около 500 человек. «Судя по тому, что я видел, пришло на порядок меньше людей, чем в прошлый раз. Численность силовиков оказалась соизмеримой с количеством собравшихся, полиция и ОМОН легко справились с толпой. Если бы вышло такое же количество участников акции, как в прошлый раз, никакие бы кордоны не смогли их остановить. Силовики действовали организованно и слаженно на фоне дезориентированных протестующих. Можно это объяснить тем, что часть организаторов находится под арестом, но, думаю, есть какое-то другое объяснение, пока не могу его точно сформулировать»,— сказал депутат. Как добавил господин Матвеев, пока рано говорить о том, что протестное настроение идет на спад. «Надо посмотреть, как ситуация будет развиваться в феврале, какие уроки извлечет оппозиция. Организация протестных мероприятий требует немного другого уровня организационной работы, этого я пока не увидел в Самаре. Власть же только будет закручивать гайки, наращивать давление и преследовать тех, кто имеет отношение к этим акциям, чтобы отбить у людей охоту выходить на улицу»,— резюмировал Михаил Матвеев.

Сабрина Самедова