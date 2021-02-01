Сообщников террориста выдали лесные камеры

После ликвидации в Чечне главаря вооруженного подполья Аслана Бютукаева силовики начали вылавливать тех, кто помогал ему скрываться на протяжении десяти лет. В их числе оказались трое жителей Назрани Курейш и Ислам Джандиговы, а также Адам Хашиев, которые были задержаны и отправлены под арест во владикавказский изолятор. Любопытно, что при поимке как самого главаря вооруженного подполья, так и его сообщников силовики использовали так называемые фотоловушки, или лесные камеры, которые применяются охотниками за дикими зверями.

Предполагаемых сообщников главаря террористического подполья Аслана Бютукаева — Джандиговых и Хашиева задержали 30 января в центре Назрани. Дома, где находились подозреваемые, были заранее оцеплены, а в районе проведения операции, в которой участвовали федеральные силовики, были отключены интернет и мобильная связь.

«Все трое сдались практически без сопротивления, так как были застигнуты врасплох»,— заявил “Ъ” один из участников спецоперации.

Задержанных перевезли во Владикавказ, где следователи Следственного комитета России (СКР) предъявили им обвинения в участии в незаконном вооруженном формировании (ст. 208 УК) и в содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК).

Как ранее рассказывал “Ъ”, группа боевиков во главе с террористом номер один Асланом Бютукаевым была уничтожена 20 января недалеко от чеченского селения Котар-Юрт. По данным СКР, именно Аслан Бютукаев был одним из тех, кто в январе 2011 года направил из Ингушетии в Москву смертника Магомеда Евлоева, который взорвал себя в аэропорту Домодедово. Тогда погибли 37 человек и более 100 получили ранения. После этого Бютукаеву были заочно предъявлены обвинения в организации теракта (ст. 205 УК) и преступного сообщества (ст. 210 УК), а сам он объявлен в федеральный, а затем и международный розыск.

Как считают правоохранители, террорист Бютукаев также был причастен к рейду боевиков на Грозный в декабре 2014 года, жертвами которого стали десять полицейских, а еще три десятка получили ранения.

Причем участие Бютукаева в нападении засвидетельствовал видеоролик о боях в чеченской столице, выложенный в интернет самими боевиками. Один из них заявил, что они действовали по приказу Аслана Бютукаева.

За его поимку было объявлено вознаграждение 5 млн руб.

В итоге после десятилетних поисков террориста Бютукаева ликвидировали простые чеченские полицейские, обнаружив его в окрестностях селения Котар-Юрт Ачхой-Мартановского района. По словам одного из участников той операции, удалось это сделать благодаря так называемым фотоловушкам, или лесным камерам, которые используются для наблюдения за дикими зверями, в том числе и при охоте на них. Фотоловушки были развешаны в лесном массиве недалеко от селения. Силовики ожидали, что амир Бютукаев может скрываться именно здесь, в родных для себя местах. Чеченские силовики тщательно изучали личности всех, кто попадал в записи, сделанные камерами, но на протяжении долгого времени подозреваемых в связях с боевиками на них не было. Однако в конце декабря, в полночь, камеры наблюдения зафиксировали молодого человека, который вызвал интерес правоохранителей. Это был один из сообщников главаря террористов Казбек Байдулаев, против которого еще 2013 году СКР было возбуждено уголовное дело за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Кроме взрывчатки у убитого боевика оперативники нашли и рюкзак с едой — сушеное мясо, бараний курдюк и чеснок, которые он нес своему командиру.

После ликвидации боевика Байдулаева местность вокруг Котар-Юрта была взята под особый контроль. В результате в двух километрах от селения был обнаружен блиндаж, где и была уничтожена группа из пяти боевиков во главе с амиром Бютукаевым.

По некоторым данным, на задержанных в Ингушетии Курейша и Ислама Джандиговых, а также Адама Хашиева силовики тоже вышли благодаря записям камер наблюдения. Следствие считает, что они помогали главарю вооруженного подполья скрываться, подыскав место для тайного проживания и регулярно доставляя туда продукты питания и при необходимости оружие. В случае доказательства вины задержанным грозит от 15 до 20 лет заключения.

Николай Краснов