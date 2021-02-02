Rusonyx пошел на север

Хостинг-провайдер Rusonyx приобрел петербургскую компанию Infobox, оцененную примерно в 90 млн руб. На фоне стагнации рынка Rusonyx рассчитывает сохранить эффективность, объединившись с конкурентами, полагают эксперты. Сегмент может вырасти за счет оказания облачных сервисов, но в этой сфере хостинг-провайдерам придется конкурировать с такими крупными игроками, как «Ростелеком» и МТС.

Хостинг-провайдер Rusonyx приобрел крупнейшего в Санкт-Петербурге конкурента — Infobox (ООО «Национальные коммуникации»), рассказал “Ъ” гендиректор и совладелец Rusonyx Константин Анисимов. Сумма сделки, по его словам, составила около 90 млн руб. По итогам объединения база клиентов Rusonyx увеличится на 12 тыс., до 37 тыс., а сотрудники Infobox войдут в Rusonyx. Годовой оборот объединенной структуры превысит 300 млн руб., ожидают в Rusonyx.

ООО «Русоникс» приобрело 99% ООО «Национальные коммуникации» 25 декабря, еще 1% напрямую получил Константин Анисимов, следует из данных «Спарк-Интерфакс». Выручка Infobox в 2019 году составила 89 млн руб., чистая прибыль — 11,4 млн руб. Выручка самого ООО «Русоникс» за тот же период составила 83 млн руб. при чистой прибыли в 7,6 млн руб. С учетом финансовых показателей подконтрольных компаний совокупные доходы Rusonyx вдвое превышают показатели Infobox, утверждает Константин Анисимов.

Rusonyx прежде принадлежала структуре японского венчурного фонда United Managers Japan и Константину Анисимову. В 2020 году, по словам гендиректора, японский фонд вышел из компании и продал долю неназванному «иностранному инвестору с российскими корнями», а контрольную долю сохранил сам господин Анисимов.

Rusonyx приобретает не первый актив. В 2018 году компания купила провайдера облачных услуг Caravan Aero, еще через год — одного из старейших столичных хостинг-провайдеров «Зенон Н.С.П.» (см. “Ъ” от 25 октября 2019 года). Компания оказывает услуги хостинга сайтов и предоставляет виртуальные выделенные серверы в аренду и облачные сервисы.

Сейчас рынок хостинг-провайдеров фактически вышел на плато, чем и обусловлена его консолидация, говорит господин Анисимов. «Хостинг-провайдеры становятся сегментом рынка облачных сервисов и услуг»,— считает он. Изначально хостинг-провайдеры оказывали исключительно услуги размещения веб-сайтов, но сегодня спектр их услуг серьезно расширился, объясняет ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. Компании этого сегмента, по его наблюдениям, начинают оказывать также услуги хранения и обработки данных.

Облачный рынок в России, по оценкам iKS-Consulting, вырос в прошлом году до 100 млрд руб., а входящий в него сегмент «Инфраструктура как услуга» (IaaS) составил 29,5 млрд руб. На рынке лидируют «Ростелеком», МТС и «Крок», а Rusonyx занимает на нем лишь 0,2%.

Хостинг-провайдеров, как и поставщиков облачных услуг для бизнеса, можно отнести к облачному рынку, говорит директор по развитию сервисов «Крок Облачные сервисы» Сергей Зинкевич. Отличие, по его словам, заключается в целевой аудитории. «Если услугами хостинг-провайдеров пользуется малый бизнес, то услугами облачных провайдеров — крупные компании, которые размещают в облаке критичную инфраструктуру»,— объясняет он.

До прямой конкуренции с поставщиками облачных сервисов хостинг-провайдерам «еще далеко», считает гендиректор сети дата-центров 3data Илья Хала. Тем не менее этот сегмент интересен для инвестиций, считает он. Главным активом в сделках с хостинг-провайдерами, по его мнению, являются клиенты.

Дмитрий Шестоперов