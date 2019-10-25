Rusonyx заняла базу

Компания Rusonyx, среди совладельцев которой японский венчурный фонд United Managers Japan, приобрела одного из старейших столичных хостинг-провайдеров «Зенон Н.С.П.». На протяжении последних лет выручка компании снижалась, несмотря на рост рынка. Главным приобретением Rusonyx считает клиентскую базу конкурента, еще с 1990-х годов включающую крупные международные компании.

Компания Rusonyx приобрела хостинг-провайдера «Зенон Н.С.П.», рассказал “Ъ” гендиректор и совладелец Rusonyx Константин Анисимов. Это подтверждается данными Kartoteka.ru. После сделки сотрудники «Зенон Н.С.П.» перейдут в команду Rusonyx, база клиентов которой в результате объединения вырастет на 15 тыс., до 25 тыс., а годовой оборот превысит 200 млн руб., ожидает господин Анисимов. Сумму сделки он не раскрывает.

ООО «Зенон Н.С.П.» с момента основания в 1995 году принадлежало Андрею Кондакову, Борису Тышкевичу и Владимиру Беляеву. Еще в начале 2000-х компания была одним из крупнейших хостинг-провайдеров в России. Но в последние годы ее выручка снижалась: если в 2005 году она составляла 121,6 млн руб., то в 2018 году — 57,9 млн руб., следует из данных Kartoteka.ru. По итогам 2018 года компания впервые за много лет показала чистый убыток в размере 2,48 млн руб. Одним из активов «Зенон Н.С.П.» еще с 1990-х был домен ok.ru, который компания, по данным CNews, в 2010 году продала социальной сети «Одноклассники».

Rusonyx владеют структура японского венчурного фонда United Managers Japan и Константин Анисимов. По его словам, «Зенон Н.С.П.» интересен прежде всего клиентской базой. «У него много лояльных клиентов, которые пользуются его услугами еще с 1990-х годов, в том числе международные компании вроде Johnson & Johnson»,— поясняет он. Но в последнее время компания мало развивалась в технологическом плане, из-за чего фиксировала отток клиентов, в частности, «Зенон Н.С.П.» не мог предложить услуги облачного хостинга, которые есть у Rusonyx, добавляет господин Анисимов.

Компания iKS-Consulting еще в 2016 году (более свежих данных нет) оценивала среднегодовые темпы роста рынка хостинга в России в 13%, прогнозируя, что по итогам 2019 года он достигнет 15,5 млрд руб. Хостинговый бизнес сейчас оценивается примерно в один годовой оборот, говорит гендиректор 3data Илья Хала. Гендиректор хостинг-провайдера и регистратора Reg.ru Алексей Королюк считает, что «Зенон Н.С.П.» можно оценить в половину оборота. Исходя из этих оценок, компания могла стоить около 29–58 млн руб.

Желание продажи логично для бизнеса, который долгое время находится в состоянии рецессии, полагает Алексей Королюк. «Мы предполагаем, что компания "Зенон Н.С.П." не являлась прибыльной или была низкоприбыльной на протяжении долгого срока. Вряд ли это устраивало владельцев»,— рассуждает он. Сам же факт сделки демонстрирует, что рынок хостинга и регистрации доменов «живет», считает господин Королюк. «Основные препятствия — низкая предпринимательская активность в стране в связи с отсутствием соответствующей культуры, а также плохое экономическое состояние в целом»,— перечисляет он.

Консолидация идет не только на хостинговом рынке, но и на рынке облачных услуг и дата-центров, указывает Илья Хала. «Растут наиболее крупные, доля более мелких компаний будет уменьшаться. Это закономерная и нормальная тенденция для рынка, который достигает определенной зрелости»,— констатирует он. Сейчас, чтобы завоевать внимание потребителя, надо много вкладывать в маркетинг без прямой конверсии в продажи, подтверждает гендиректор «101 Домен» Денис Ротанов, но у мелких компаний такой возможности нет.

Дмитрий Шестоперов