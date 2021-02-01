Рунет готов зациклиться на себе

Дмитрий Медведев назвал отключение интернета в России возможным. Но у властей есть план на этот случай. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия и технически, и законодательно готова к обособлению от остальной части глобальной сети. Впрочем, по словам Медведева, такое отключение крайне нежелательно. При каких условиях оно может произойти и как это скажется на российских пользователях? Разбирался Сергей Гусев.

Устами замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева власти признали: Россия зависит от интернета. Не только граждане и бизнес, даже госуправление теперь завязано на сеть. Как же оставить такую сферу без контроля? Но есть проблема, которую сформулировал Владимир Путин еще в 2014 году: «Интернет возник как спецпроект ЦРУ США, так и развивается». И с 2019-го власти начали готовить рунет к автономности, на всякий случай. Теперь, по словам Дмитрия Медведева, российский сегмент интернета способен выжить и в изоляции, если понадобится:

«Ключевые права на управление [находятся] в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, такое может произойти. Именно поэтому был принят закон о российском сегменте интернета. При этом нужно быть реалистами, очевидно, что, если он даже вступит в силу, это создаст большие проблемы. То есть для того, чтобы его переналадить, потребуется определенное время, но в принципе автономность работы российского сегмента сети можно будет восстановить».

По требованию властей операторы связи уже больше года устанавливают специальные устройства, которые должны фильтровать трафик, а заодно обеспечивать работу рунета в случае отключения от глобальной сети. При таком развитии событий управление российским сегментом на себя взял бы Роскомнадзор. Впрочем, систему так и не протестировали, пробный запуск прошел только на Урале в конце 2019-го, и полную доступность привычных сервисов тогда обеспечить не удалось. Все дальнейшие тесты отменили из-за пандемии. Поэтому в лучшем случае системы «суверенного рунета» способны блокировать нежелательную для властей информацию, отмечает гендиректор компании Diphost Филипп Кулин:

«Тот закон, о котором мы говорим, — это как бы декларации, они технически не обеспечивают ничего, кроме фильтра запрещенной информации, но это только начало. Стали ставить государственные фильтры, но их массово еще не поставили, поэтому я бы сказал, что там тоже еще конь не валялся. Борьба идет именно с запрещенной информацией. Насколько это повлияет на отключение интернета, я не знаю. В любом случае надо просто написать законодательство или нормативную базу, которая будет это регулировать».

Системы для автономного рунета государство должно устанавливать за свой счет, такие затраты оценивались в 20 млрд руб. Параллельно власти пытаются заставить все крупные сервисы хранить данные россиян на территории страны под угрозой штрафов. Но все это едва ли поможет, если Россия действительно потеряет связь с глобальным интернетом, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников: «Весь контент, который находится за пределами Российской Федерации, скорее всего, не будет доступен. Как бы нам все ни говорили, что Google, Facebook, “Яндекс” размещают весь контент на территории Российской Федерации, в случае если произойдет отключение России от внешнего интернета, многими сервисами полноценно пользоваться не сможем.

Мы сможем пользоваться внутренним контуром, иметь доступ к тем ресурсам, которые полностью хранятся на территории РФ, но все равно не факт, что эти домены будут доступны».

Впрочем, доводить ситуацию до крайности Россия не собирается. По крайней мере, об этом заявил Дмитрий Медведев, назвав интернет «обоюдоострым оружием». По его мнению, обособиться от глобальной сети — значит просто отказаться от того, чтобы доносить свою позицию. Поэтому власти, по словам Медведева, никакие иностранные сервисы не блокируют и не замедляют. Правда, Роскомнадзор два года пытался отключить мессенджер Telegram, но в итоге признал поражение.

Глеб Силко