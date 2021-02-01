Суд арестовал бросившего файер в полицейских на акции 23 января

Пресненский суд арестовал до конца марта мужчину, который бросил файер в сторону полицейских в ходе несанкционированной акции в центре Москвы. Согласно данным следствия, 23 января мужчина вблизи улицы Большая Дмитровка зажег пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вячеслава Игумнова, подозреваемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), сроком до 31 марта»,— сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«21-летний молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном»,— сказала представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

В субботу, 23 января, в России прошли первые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тогда было задержано более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел. 31 января люди вновь вышли на акции в поддержку господина Навального.

Задержаны были более 5 тыс. человек. СКР возбудил уголовные дела по факту нападения на сотрудников полиции и перекрытия дорог митингующими.

Как оценивают протесты в России зарубежные СМИ — читайте в публикации “Ъ” «"Судьбу России будет решать молчаливое большинство"».