СБУ сообщила о раскрытии российской агентурной сети в Telegram

Масштабная агентурная сеть по заказу российских спецслужб через Telegram-каналы вела разведывательно-подрывную деятельность, сообщила Служба безопасности Украины. По версии СБУ, в сеть входили жители Одессы и Харькова которые теперь находятся в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

«По заключению лингвистически-психологической экспертизы, материалы, распространявших в Telegram каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации. Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан»,— говорится в сообщении ведомства.

Как утверждает СБУ, агентурная сеть была «создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ». По информации СБУ, российские спецслужбы привлеки украинских граждан к администрированию 12 политических Telegram-каналов.

«Главным менеджером» агентурной сети СБУ назвала жителя Одессы, который сейчас скрывается за границей. «Фигурант <…> общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25–30 тыс. гривен (около 700–800 тыс. руб.,— “Ъ”) на всеукраинских каналах»,— уточняется в сообщении ведомства.

СБУ сообщила о 50 заказчиках, которые, по версии спецслужбы, перечисляли деньги за публикации. Также СБУ задержала в Киеве гражданку Украины. Она считается одним из ключевых фигурантов уголовного дела о госизмене, возбужденного по факту участия в агентурной сети.