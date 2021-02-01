США заявили о непричастности к протестам в России

Власти США не имеют отношения к протестным акциям в России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, протесты в России связаны с проблемами внутри страны. Так глава Госдепартамента прокомментировал заявление МИД РФ, который обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России. МИД заявил, что Вашингтон «раскручивает фейки» о протестных акциях в поддержку Алексея Навального и распространяет призывы к участию в них на подконтрольных интернет-площадках.

«Российское правительство совершает большую ошибку, если думает, что дело в нас. А дело в них. Дело в правительстве. Дело в чувстве отчаяния и безнадежности, которое народ России испытывает от коррупции, от автократии, и я думаю, что им (властям.— “Ъ”) нужно посмотреть внутрь, а не наружу»,— заявил господин Блинкен в интервью телеканалу NBC News.

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого во многих городах России 23 и 31 января прошли протестные акции, на которых задержали около 10 тыс. человек.

Подробнее об акции 31 января — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».