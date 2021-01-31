МИД обвинил США во вмешательстве в дела России

МИД РФ обвинил США в грубом вмешательстве во внутренние дела России. Министерство заявило, что Вашингтон «раскручивает фейки» о протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального и распространяет призывы к участию в них на подконтрольных интернет-площадках. Так российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и американского посольства в России.

Ранее господин Блинкен осудил российские власти за их «жесткую» реакцию на протесты по всей стране, призвав «освободить тех, кто задержан за демонстрацию своих прав, включая Алексея Навального». В посольстве США в России на фоне проходящих акций призвали власти соблюдать международные обязательства в области прав человека.

«Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и раскрутка фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Поддержка нарушения закона госсекретарем США Э. Блинкеном — еще одно подтверждение закулисной роли Вашингтона»,— говорится в сообщении МИД РФ на Facebook.

В ведомстве добавили, что «нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России». В качестве основы для такой стратегии МИД привел в пример доклад «Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния», предложенный в 2019 году аналитическим центром RAND Corp. В опубликованных МИДом фрагментах доклада, в частности, содержится пункт о поощрении внутренних протестов. Министерство потребовало «прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств».

«P.S. американским админам: "Митинги", о которых вы столь неподобающе для представителей дипломатической профессии заботитесь, являются не "запланированными", а незаконными. Что в таких случаях делают в самих США, всем хорошо известно,— открывают стрельбу на поражение. Двойные стандарты и лицемерие — жизненное кредо?» — прокомментировали в МИДе твит посольства США в России.

Протестная акция в поддержку политика Алексея Навального прошла сегодня, 31 января, во многих городах России. По оценке «ОВД-Инфо», задержано 3838 человек. Предыдущая акция протеста состоялась 23 января. Тогда было задержано более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.