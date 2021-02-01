Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище

Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания состоялась в Театре имени Евгения Вахтангова на Арбате.

Проститься с артистом пришли его близкие, коллеги, чиновники и другие деятели. Среди пришедших были мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минобороны Сергей Шойгу.

В зале звучали стихотворения и песни в исполнении Василия Ланового. Люди возлагали цветы к ногам артиста. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами.

Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. 2 января его госпитализировали с коронавирусом. В ночь на 28 января ему стало хуже, и его перевели в реанимацию.

О творчестве Василия Ланового — в материале “Ъ” «Народный аристократ СССР».