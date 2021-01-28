Умер Василий Лановой

Народный артист СССР Василий Лановой умер в возрасте 87 лет, сообщила его жена актриса Ирина Купченко. В начале января его госпитализировали с коронавирусом. Сегодня, 28 января, из-за ухудшения состояния господина Ланового перевели в реанимацию.

«Василий Семенович скончался»,— сказала госпожа Купченко ТАСС.

О заражении артиста коронавирусом стало известно 2 января. Также заболела и его жена. Госпожа Купченко сообщала, что Василий Лановой чувствовал себя нормально, но решил лечь в клинику для поддержания состояния здоровья.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда. Он известен по фильмам «Алые паруса», «Анна Каренина», «Война и мир», «Дни Турбиных», «Коллеги», «Офицеры», «Павел Корчагин», «Семнадцать мгновений весны», «Солярис» и другим.