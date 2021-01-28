Василий Лановой попал в реанимацию с COVID-19

Народный артист СССР Василий Лановой, ранее госпитализированный с COVID-19, переведен в реанимацию, сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Состояние 86-летнего актера ухудшилось.

«Вчера самочувствие Василия Семеновича ухудшилось, его перевели в реанимацию. Он находится под наблюдением врачей, а нам остается только надеяться на лучшее и молиться»,— сказал господин Крок «РИА Новости». В больнице №15 имени Филатова агентству подтвердили ухудшение состояния и перевод артиста в реанимацию. «Пятый канал» сообщил, что актера подключили к аппарату ИВЛ.

О том, что господин Лановой заболел коронавирусом, стало известно 2 января. Также заболела его жена, народная артистка РСФСР Ирина Купченко. Артист тогда чувствовал себя нормально, но решил лечь в клинику для поддержания состояния здоровья.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда. Известен по фильмам «Алые паруса», «Анна Каренина», «Война и мир», «Дни Турбиных», «Коллеги», «Офицеры», «Павел Корчагин», «Семнадцать мгновений весны», «Солярис» и другим.