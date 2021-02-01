В Москве прощаются с Василием Лановым

В Театре имени Евгения Вахтангова на Арбате проходит церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.

Пришедшие проститься проходят через главный вход и поднимаются на сцену. В центре стоит закрытый гроб, перед ним — государственные награды. Слева и справа расположены места для родных и близких артиста, сообщает корреспондент “Ъ”.

По углам гроба, сменяя друг друга, встают известные актеры, государственные деятели, близкие Василия Ланового с траурными повязками. В числе пришедших, среди прочих, был помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к гробу покойного и после подошел к родным актера.

На черном заднике сцены висит фотография Василия Ланового с траурной лентой. В зале звучат стихотворения и песни в его исполнении. Люди возлагают цветы к ногам артиста, потом покидают зал или выбирают себе место в партере.

Церемония началась в 10:00. Она проходит в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений из-за коронавируса. На входе у людей измеряют температуру и выдают маски тем, кто пришел без них. Церемония продлится до 12:00. После этого Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище.

Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. 2 января его госпитализировали с коронавирусом. В ночь на 28 января ему стало хуже, и его перевели в реанимацию.

Подробнее о творчестве Василия Ланового — в материале “Ъ” «Народный аристократ СССР».

Роман Дорофеев