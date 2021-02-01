Около 340 нижегородцев задержали на митинге в поддержку Навального 31 января Участие в акции приняли около 500 граждан, по оценке МВД

По данным регионального управления МВД, на несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января в Нижнем Новгороде задержали 338 граждан. Всего, по оценке ведомства, участие в митинге приняли около 500 нижегородцев.

Митинг прошел в Нижнем Новгороде 31 января. В 12:00 участники собрались на улице Большой Покровской перед зданием кинотеатра «Октябрь». Полиция и ОМОН перекрыли центральную улицу и прилегающие к ней. Задержания начались почти сразу же. К двум часам дня сотрудники полиции фактически прекратили мероприятие.

Эта акция стала повторной — первый митинг провели 23 января. Тогда участие в мероприятии приняли около 5 тыс. человек по оценке регионального штаба Навального, или около 1,5 тыс. граждан по оценке мэрии. По данным «ОВД-Инфо», тогда задержали 90 нижегородцев.

Анастасия Еремина