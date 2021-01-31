31 января, воскресенье
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Подробно

19

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Краткое задержание

от

В Нижнем Новгороде полиция 31 января пресекла проведение акции протеста. Как только нижегородцы стали собираться у здания кинотеатра «Октябрь» на Большой Покровской сотрудники Росгвардии выстроили шеренгами и перекрыли движение по улице. Затем они по одному начали задерживать и уводить в автозаки активистов и через несколько минут зачистили от них площадь перед кинотеатром. Оставшиеся протестующие попытались собраться на площади Минина, пройдя по нескольким центральным улицам, однако и там митингующих настигла Росгвардия. Всех задержанных доставили в различные городские отделения полиции. Сейчас, по подсчетам «ОВД-Инфо», в полиции находится около ста нижегородцев.

Комментарии

Печать

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Спецпроект

Самое читаемое

Тенденции

Приложение

Профиль пользователя