Офицер по духу

В Москве проводили в последний путь Василия Ланового, который ушел из жизни 28 января в возрасте 87 лет. В понедельник в Театр имени Евгения Вахтангова на Арбате с девяти до половины первого тянулась очередь поклонников творчества легендарного артиста. Среди них были простые москвичи, высокопоставленные чиновники, певцы, художники, актеры. Друзья и коллеги называли Василия Ланового «настоящим офицером по духу, а не только в кино» и признавались, что «были счастливы знать его». Голос Василия Ланового все это время звучал из колонок с записями стихов и песен, заставляя зал петь вместе с ним и бесконечно аплодировать.

Василий Лановой был госпитализирован в январе с диагностированным коронавирусом; поначалу врачи сообщали о положительной динамике, но в конце месяца его состояние резко ухудшилось, и 28 января стало известно о его смерти.

Коронавирус нанес удар и по посещаемости московских театров, но организаторам церемонии прощания с Василием Лановым, похоже, не удалось соблюсти установленные мэрией ограничения по максимальной наполняемости зала: за три часа прощания пару раз возникало ощущение, что у сцены яблоку негде упасть. Цепочка людей была нескончаемой, в первый час церемонии все места партера, балкона и лож были заполнены, несмотря на попытки администраторов этому противостоять.

Очередь желавших проститься тянулась далеко по Арбату. Во избежание столпотворения у входа в театр часть улицы по периметру огородили металлическими конструкциями.

Церемония прощания с актером прошла без выступлений и слов: на сцене не было микрофона, люди не говорили прощальных речей, только подходили к гробу, оставляя цветы.

Людей и цветов никак не становилось меньше, и казалось, что завершить панихиду, как планировалось, к полудню, никак не удастся.

Из колонок со сцены и перед фасадом театра на Арбате звучали стихи и песни в исполнении Василия Ланового — о солдатах на войне, которые навсегда покидают дом и любимых: «Война гуляет по России, а мы такие молодые», «И не надо, Богородица, не надо мне раю, когда за родину на Руси помираю» Давида Самойлова. Когда зазвучали слова песни из кинофильма «Офицеры»: «От героев былых времен не осталось порой имен...» — все присутствовавшие встали с мест, некоторые допели эту песню до конца. Конечно же, Василий Лановой читал Пушкина — отрывки из «Онегина» и отдельные стихи, — но потом снова о войне: Владимира Высоцкого, Алексея Суркова, еще Самойлова. На словах Евгения Долматовского из песни для «Добровольцев» — «А годы летят, наши годы как птицы летят» — уже невозможно было сдерживать слезы.

Друзья и коллеги говорили о Василии Лановом, уже покинув сцену, в вестибюле или на улице. «Нельзя было понять, в каком он настроении, потому что он всегда был приветливым,— делился Сергей Маковецкий.— Когда Василий Семенович приходил в театр, возникало ощущение тепла и душевности. Даже в его достаточно зрелом возрасте он обладал потрясающей осанкой, голосом, сияющим взором. Он выходил на сцену и всегда стремился к зрителям — и они отвечали ему взаимностью». Актер, ректор Театрального училища имени Щукина Евгений Князев рассказывал, что «Василий Семенович всегда верил в театр и не предавал Театр Вахтангова все шестьдесят с лишним лет, что там работал». «Говорят, что артист должен уходить вовремя, но это совсем не про него,— убеждал журналистов актер Алексей Гуськов.— Он был в прекрасной форме! Но, как звучало с этой сцены,— смерть мгновенна, а память вечна». «Я не большой мастер говорить, но я счастлив, что знал его,— отказывался верить в происшедшее Григорий Лепс.— И несчастлив — что общался так мало». Среди прощавшихся были также Бедрос Киркоров и Никас Сафронов.

Актриса и режиссер Екатерина Симонова рассказала, что Василий Лановой был учеником ее прадеда, режиссера и педагога Рубена Симонова, работал с дедом Евгением Симоновым, который возглавлял Театр имени Вахтангова до конца 1980-х. «Я с рождения его помню»,— вспоминала Екатерина Симонова. «Все чаще звучат слова, что уходит эпоха, уходят кумиры, легенды,— продолжала она.— Это страшно, ведь нам надо на кого-то равняться. Как человек, который моложе многих, я хочу попросить: научите нас, делитесь талантом, знаниями, не закрывайтесь! Мы очень хотим, мы нуждаемся!»

Без четверти одиннадцать мягкий голос Василия Ланового нарушило стрекотание затворов фотокамер: на сцену с букетом поднялся мэр Москвы Сергей Собянин. Проститься приехали также офицеры, высокопоставленные чиновники и депутаты: министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава СКР Александр Бастрыкин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Ольга Любимова и ее предшественник на этом посту Владимир Мединский, а также председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов (ЕР). Почти все они подходили, чтобы сказать несколько слов соболезнования вдове Василия Ланового Ирине Купченко

Прощавшиеся говорили друг с другом об ушедшем актере: «Василий Лановой — моя молодость, мое лучшее время»; «Я его старый друг, я с Васей 40 городов объездил, а цветы я положу на кладбище на могилу, здесь они затеряются»; «Я выросла на его Болконском в "Войне и мире", на его "Офицерах". Больно, что приходится прощаться»; «Когда-то много лет назад я была на спектакле "Принцесса Турандот" и навсегда полюбила его актерский талант. Красивее и совершеннее артиста я никогда не встречала»; «Он был настоящим офицером — не только в кино, но и в жизни — по своему духу».

Церемонию прощания действительно не удалось завершить в полдень. В половине первого организаторы дали понять, что панихида подходит к концу, и зал поднялся для овации, не смолкавшей около четверти часа. Без четверти час гроб с телом Василия Ланового и крышку, покрытую триколором, вынесли из театра под нескончаемые аплодисменты. Василий Лановой был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Мария Литвинова