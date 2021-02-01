ЛНР заявила о получении российской вакцины от коронавируса

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) получила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, первую партию доставили в выходные. Ранее о получении вакцины сообщила самопровозглашенная Донецкая народная республика.

«В эти выходные в ЛНР доставили первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"… в дальнейшем ожидаются регулярные поставки вакцины из России»,— цитирует господина Пасечника Луганский информационный центр. Сколько было получено доз, он не уточнил.

«Благодаря неоценимой помощи Российской Федерации наша республика получила возможность провести добровольную бесплатную вакцинацию всех, и в первую очередь самых незащищенных слоев населения»,— сказал глава ЛНР.

О продвижении российской вакцины в мире — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».