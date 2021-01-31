Минздрав ДНР сообщил о получении российской вакцины от коронавируса

В Донецк доставили первую партию вакцины «Спутник V», сообщил Минздрав непризнанной Донецкой народной республики. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее опроверг информацию о поставках вакцины в ДНР и ЛНР.

«Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк»,— сообщил представитель Минздраваа «Донецкому агентству новостей».

В первую очередь вакцину получат жители из группы риска. Прививка будет бесплатной. В ДНР будут работать 32 пункта вакцинации. Большинство из них — в Донецке и Макеевке. После прививки жители получат справку о вакцинации.

РФПИ ранее сообщил, что не осуществлял поставки «Спутник V» в ДНР и ЛНР. «В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок»,— сообщала пресс-служба. Незадолго до этого представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что непризнанные республики получат вакцину до конца января. По его информации, 65 тыс. доз поступят в ЛНР, 80 тыс.— в ДНР.

«Спутник V» одобрен властями больше 10 стран. РФПИ утверждает, что интерес к вакцине проявляют больше 30 государств.

О продвижении российской вакцины — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».