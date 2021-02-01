На Кубани за сутки умерли 19 заболевших коронавирусом

По данным на 1 февраля 2021 года, в Краснодарском крае скончались 19 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Общее количество умерших достигло 1488 человек.

В Сочи умерли шесть заразившихся: трое – в горбольнице №5 и по одному в инфекционной больнице №2 и городских больницах №3 и №4.

Три летальных случая зафиксировали в Лабинской ЦРБ, по две смерти зафиксировано в Краснодаре (ККБ №1 и краевой госпиталь ветеранов войн), в Крымской, Северской и Красноармейской ЦРБ. Кроме того, 65-летний пациент из Кавказского района ушел из жизни в Тихорецкой ЦРБ.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Число заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки снизилось до 180 человек. Выписаны с выздоровлением 255 человек. С начала пандемии общее число заболевших составило 33 861 человек, из них 2 555 детей. Выздоровели 24 907 пациентов.

Днем ранее в Краснодарском крае скончались 18 человек с подтвержденным коронавирусом.

Алексей Белянин