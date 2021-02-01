На Кубани количество заболевших коронавирусом за сутки снизилось до 180 человек

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки снизилось до 180 человек. Выписаны с выздоровлением 255 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. Накануне было зарегистрировано 182 вновь заболевших, а в начале прошлой недели каждый день фиксировали более 190 новых пациентов.

С начала пандемии общее число заболевших составило 33 861 человек, из них 2 555 детей. Выздоровели 24 907 пациентов, умерли 1 488 человек.

По данным на 1 февраля, среди новых заболевших 97 женщин и 83 мужчины, включая восемь детей. Возраст пациентов от одного года до 90 лет.

В Краснодаре коронавирус подтвердился у 49 случаев, в Сочи заболели 34 человека, в Армавире – 12. Десять случаев зафиксировано в Тихорецком районе. В Туапсинском – девять. Семь новых заболевших в Ейском районе. В Горячем Ключе, Апшеронском, Приморско-Ахтарском районах - по пять. В Белореченском, Красноармейском и Павловском районах - по четыре. В Абинском, Кавказском, Крыловском, Славянском, Тбилисском районах - по три. По два новых пациентов зарегистрировано в Ленинградском, Северском, Темрюкском районах. В Геленджике, Выселковском, Курганинском, Отрадненском, Староминском, Тимашевском, Успенском, Новопокровском, Гулькевичском, Крымском, Белоглинском районах - по одному пациенту.

По данным минздрава Кубани, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения – 596,6.

В России за сутки выявлено 17 648 случаев заболевания коронавирусном против 18 359 заболевших сутками ранее. Умерли 437 человек.

Наталья Решетняк