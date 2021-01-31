На Кубани скончались 18 человек с подтвержденным коронавирусом

По данным на 31 января 2021 года, в Краснодарском крае скончались 18 человек, у которых был диагностирован COVID-19, сообщает краевой оперштаб. Всего в начала пандемии в регионе умерли 1469 заболевших коронавирусом.

Возраст скончавшихся – от 61 до 92 лет. В Сочи в больницах №2, №3, №4 и №5 умерли пять человек, три летальных случая зафиксированы в Усть-Лабинской ЦРБ. По два – в Тихорецкой и Лабинской больницах, по одному – в Крымской и Темрюкской ЦРБ и в больницах Северского и Красноармейского районов. Также один мужчина скончался в краевой клинической больнице и одна женщина – в краевом клиническом госпитале ветеранов войн. Сообщается, что у всех пациентов была внебольничная двусторонняя пневмония тяжелого”” течения.

Как писал “Ъ-Кубань”, по данным на 31 января, Краснодарском крае выявили 185 заболевших коронавирусом. Общее число заболевших составило 33 681.

Днем ранее с подтвержденным коронавирусом на Кубани скончались 19 человек.

Виктория Калганова