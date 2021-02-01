Путин поручил проработать вопрос о создании музея-заповедника на Охтинском мысе

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе.

Как сообщается на сайте Кремля, Министерство культуры, Смольный и ПАО «Газпром» должны рассмотреть вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника в срок до 1 мая и представить соответствующие предложения.

Ответственными лицами за исполнение поручения назначены глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, губернатор Петербурга Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Охтинский мыс заинтересовал президента».