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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Путин поручил проработать вопрос о создании музея-заповедника на Охтинском мысе

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе.

Как сообщается на сайте Кремля, Министерство культуры, Смольный и ПАО «Газпром» должны рассмотреть вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника в срок до 1 мая и представить соответствующие предложения.

Ответственными лицами за исполнение поручения назначены глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, губернатор Петербурга Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Охтинский мыс заинтересовал президента».

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