Охтинский мыс заинтересовал президента

В конце прошлого года на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека глава государства назвал «интересной идеей» создание археологического заповедника на территории Охтинского мыса, заметив, что не знает, насколько она реализуема. Президент пообещал обсудить этот вопрос со Смольным, а также собственником земельного участка — компанией «Газпром нефть». Тем не менее пока что предложений по музеефикации имеющихся на участке объектов культурного наследия компания ни от кого не получала.

Застройка территории Охтинского мыса уже более десяти лет находится на повестке градозащитного сообщества Петербурга. Первая и пока что единственная победа противников строительства 400-метрового небоскреба на мысе была одержана в 2010 году, когда градозащитникам удалось доказать незаконность увеличения предельной высоты застройки. По мнению многих петербуржцев, реализация подобного проекта привела бы к уничтожению так называемой «небесной линии» города и поставила бы под угрозу статус Петербурга как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Интересно и то, что возможная застройка мыса в 2000 году стимулировала интерес к его археологическому изучению. Так, на его территории работала археологическая экспедиция Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) под руководством Петра Сорокина, которой удалось обнаружить археологические слои неолита, Средневековья и Нового времени, после чего многие стали называть Охтинский мыс «петербургская Троя».

После того как проект «дочки» Газпрома на фоне многочисленных протестов жителей города был перенесен в Лахту, территория в 4,7 га прямо напротив Смольного собора много лет не использовалась и стояла, огороженная синим забором. Однако в начале текущего года «Газпром нефть» объявила о планах строительства здесь собственной штаб-квартиры. Подготовка концепции будущей застройки была вынесена на международный конкурс, в котором победила японская компания Nikken Sekkei, назвавшая свой проект Crystal Vessel — «Хрустальный корабль». Помимо нее, в конкурсе участвовали архитектурные бюро из России, Франции, Германии и Нидерландов. Примечательно, что инвестор не ставил перед конкурсантами каких-либо финансовых рамок, поэтому объем будущих вложений компании пока что публично не озвучивается. По предварительным оценкам, на реализацию проекта понадобится от четырех до пяти лет.

Представленный проект «Хрустальный корабль» предусматривает строительство на участке «Газпром нефти» двух административных зданий высотой 28 м, а также общественного парка, выходящего на набережную Невы, который, по предварительным оценкам, смогут ежедневно посещать до тысячи человек. Концепция сразу же была воспринята градозащитниками в штыки: по их мнению, на этот раз угроза Охтинскому мысу грозит уже не градостроительная, как десять лет назад, а археологическая. Градозащитники заявили, что не допустят застройки Охтинского мыса, «пока они живы», предлагая вместо создания общественно-культурного центра разбить там археологический парк. Большинство представителей делового сообщества, напротив, высказывались за проект, называя его «долгожданным» и указывая на то, что его реализация позволит избавиться от много лет огороженного синим забором «позорного пятна» на карте Петербурга.

Дочерняя структура «Газпрома» при этом объясняла, что участок 0,8 га, охраняемый государством, будет вынесен за пределы застройки и строительство на нем вестись не будет. Собственник участка указывал на то, что все объекты культурного наследия на Охтинском мысе определены и внесены в государственный реестр объектов культурного наследия, а сами границы памятников были утверждены приказом Минкультуры РФ на основании комплексной государственной историко-культурной экспертизы Айрата Ситдикова, которая была проверена и поддержана Национальным комитетом ИКОМОС (Россия) и федеральным научно-методическим советом при Минкульте. Градозащитников это не устроило, и они обратились в суд.

Границы наследия

На протяжении всего прошлого года оспаривание противниками застройки Охтинского мыса границ охранных зон происходило сразу в нескольких инстанциях: в Верховном суде РФ, городском суде Санкт-Петербурга и Куйбышевском районном суде.

Так, сначала активисты приняли решение обратиться в Куйбышевский районный суд, чтобы оспорить распоряжения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП), согласно которым археологическое наследие Охтинского мыса взято под охрану лишь частично. Активисты настаивали на том, что любая стройка на мысе уничтожит все расположенные там памятники. В Смольном же говорили, что подвергнутый сомнению документ является фактически единственным, накладывающим обязательства на инвестора. При этом охранные обязательства КГИОП основаны на неопубликованном приказе Минкульта, базирующемся на утвержденной в 2018 году экспертизе Айрата Ситдикова, в компетентности которой противники застройки не были уверены. Вместе с тем ее поддержали Национальный комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и научно-методический совет по культурному наследию при Минкульте РФ.

Кроме того, градозащитниками был также подан иск в Верховный суд РФ, суть которого заключалась в том, чтобы признать недействующим секретный приказ Минкульта о включении части территории Охтинского мыса в Единый государственный реестр объектов культурного наследия с целью недопущения его застройки. Спустя несколько дней аналогичный иск подала и «дочка» Газпрома, чтобы иметь возможность стать стороной в этом разбирательстве и получить финальное решение о границах объекта культурного наследия до начала строительства. В ВС РФ судья подтвердила правомерность приказа Министерства культуры РФ № 250 о предмете охраны и границах памятника на Охтинском мысе. В ноябре Верховный суд во второй, апелляционной инстанции оставил это решение в силе. «На текущий момент "Газпром нефть" вовлечена только в один судебный спор по судьбе Охтинского мыса — в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга, где оспаривается распоряжение КГИОП об охране памятников на данном участке»,— рассказали в пресс-службе инвестора. Как отмечают в компании, ее участие в судебных процессах связано с последовательным поиском ясности по границам охранных зон: как инвестору, компании необходимо понимать, где работать можно, а где — нельзя.

Новый поворот

Очередной виток продолжающейся истории относительно судьбы Охтинского мыса случился в начале декабря. На заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека один из членов СПЧ, координатор «Архнадзора» Константин Михайлов рассказал президенту страны Владимиру Путину о возможности создания на Охтинском мысе «археологического заповедника мирового класса», а не «очередного 126-го офисного комплекса в Петербурге», попросив дать поручения Минкульту, правительству города, Институту археологии Российской академии наук, Институту истории материальной культуры РАН проработать данный вопрос и рассмотреть создание такого заповедника с сохранением всего, что там найдено, а не 15% от его территории. Неожиданно для многих глава государства сообщил, что эта идея кажется ему «очень хорошей». Вместе с тем господин Путин заметил, что не готов оценивать, достаточно ли на обозначенной территории артефактов и насколько эта идея реализуема. «Не хочу ангажироваться никак, но идея мне очень нравится»,— подчеркнул президент, добавив, что обсудит этот вопрос и с петербургскими руководителями, и с собственниками земельного участка.

На момент написания материала представители инвестора сообщили BG, что в настоящее время предложений по музеефикации имеющихся на участке компании объектов культурного наследия «Газпром нефть» ни от кого не получала. «Целесообразность музеефикации должны определять ответственные государственные органы и эксперты. Подобные решения находятся вне зоны компетенций бизнеса»,— добавили в пресс-службе «Газпром нефти».

Не сообщил о своем отношении к ситуации и губернатор. Так, в ответ на депутатский запрос Бориса Вишневского и Надежды Тихоновой относительно выкупа Охтинского мыса и устройства там парка-музея глава города Александр Беглов сообщил, что просит дополнительное время для подготовки ответа.

Что касается дальнейших перспектив проекта, то в «дочке» Газпрома подчеркивают, что уточнить следующие шаги по проекту и сроки их реализации «Газпром нефть» будет готова только после завершения процессов во всех судебных инстанциях.

Мария Кузнецова