В Таганроге оштрафовали участников санкционированного пикета

Таганрогский городской суд назначил штрафы пятерым сторонникам оппозиционера Алексея Навального, которые участвовали в согласованном пикете в поддержку политзаключенных в Таганроге 31 января. Об этом сообщает корреспондент “Ъ-Юг”. По его данным, каждый участник получил штраф в размере 10 тыс. руб.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, пикет в поддержку Николая Платошкина и других политзаключенных был согласован таганрогской администрацией. Организатором пикета выступило движение «За новый социализм». Согласно ответу от городских властей, мероприятие должно было пройти на Октябрьской площади, перед памятником Ленину. Как сообщил корреспондент “Ъ-Юг”, пятерых участников пикета задержали по той причине, что во время мероприятия они находились не перед памятником, а сбоку от него.

Наталья Шинкарева