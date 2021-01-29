В Таганроге горадминистрация согласовала пикет в поддержку политзаключенных 31 января

Таганрогская городская администрация согласовала пикет в поддержку лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина и других политзаключенных. Об этом “Ъ-Юг” рассказал Виктор Кудряшов, координатор движения «За новый социализм» в Таганроге Виктор Кудряшов. В ответе администрации значится (копия имеется в распоряжении “Ъ-Юг”), что на мероприятии могут присутствовать до 100 человек. Пикет будет проходить на Октябрьской площади с 11:00 до 13:00.

Участники пикета соберутся, чтобы поддержать Николая Платошкина и других политзаключенных, которые, как сказано в документе, «пострадали за свои политические взгляды». Активисты также требуют прямых выборов мэра Таганрога. От губернатора Ростовской области Василия Голубева участники требуют разобраться с городскими проблемами в ЖКХ, в частности, с ситуацией, связанной с неудовлетворительным состоянием сетей «Водоканала», реконструкцией улицы Петровской, Пушкинской набережной и состоянием пляжей города. Также активисты требуют, чтобы прокуратура и следственный комитет разобрались «со сложившейся ситуацией по подмене фонтана из натурального гранита на фонтан из портландцементной смеси».

Как ранее писал “Ъ”, Николай Платошкин является лидером движения «За новый социализм». В декабре 2020 года ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в организацию массовых беспорядков) и ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). По версии следствия, господин Платошкин в своих видео на YouTube высказывал предложение создать некий руководящий орган, осуществляющий подготовку митингов, и принять в них участие в Москве в других городах. Следствие также считает, что он вовлекал лиц в совершение массовых беспорядков. Сам Николай Платошкин свою вину не признает.

Подробнее о деле Николая Платошкина читайте в материале “Ъ”: «В новом социализме нашлось что-то бунтарское».

Наталья Шинкарева