«Спартак» подсел на бывшего

Голландец Квинси Промес возвращается в московский «Спартак». Клуб уже подтвердил, что договоренность с амстердамским «Аяксом» по поводу аренды 29-летнего футболиста, который в сезоне-2016/17 выигрывал в составе красно-белых звание чемпиона России, практически достигнута.

То, что «Спартак» и «Аякс» почти договорились об аренде Куинси Промеса, «РИА Новости» подтвердил глава департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов. «Стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта. Обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами»,— заявил он.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило некоторые подробности перехода. «Спартак» заплатит «Аяксу» за аренду €500 тыс., в дальнейшем будет иметь право обязательного выкупа за €9 млн, а зарплата футболиста составит €3,5 млн плюс бонусы. Уже во вторник Квинси Промес должен прилететь на сбор «Спартака», который сейчас тренируется в Дубае.

Квинси Промес прекрасно известен российским болельщикам. В первый раз он перешел в «Спартак» из голландского «Твенте» еще в 2014 году за €11,5 млн, а через три года выиграл в составе красно-белых чемпионат России и Суперкубок. В 2018 году за €21 млн Промес был продан в испанскую «Севилью», откуда через год за €15,7 млн проследовал в «Аякс».

Переговоры по нынешнему переходу атакующего полузащитника проходили непросто.

Условия личного контракта Квинси Промеса, по данным “Ъ”, были полностью согласованы еще в середине прошлой недели, но все упиралось в позицию «Аякса».

Красно-белые были готовы заплатить не более €10 млн, однако голландский клуб настаивал на €15 млн (именно в эту сумму Transfermarkt на данный момент оценивает стоимость 29-летнего футболиста). Несколько дней назад главный тренер лидера чемпионата Нидерландов Эрик тен Хаг заявил, что Квинси Промес нужен ему и поэтому останется в «Аяксе». Тем не менее за несколько часов до наступления крайнего срока (а трансферное окно в Нидерландах закрывается сегодня), судя, по всему, перехода не избежать.

Отметим, что аренда игрока с правом обязательного выкупа по сути является отложенной покупкой, которая часто позволяет покупателю добиться рассрочки платежа, избегая проблем с выполнением правила финансового фейр-плей. Официальной информации о наличии таких проблем у «Спартака» не было, однако еще в марте прошлого года его председатель совета директоров Леонид Федун заявил, что в связи с резким падением доходов футбольных клубов на время пандемии правило финансового фейр-плей следует отменить.

Позже Cоюз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) сделал финансовые послабления для клубов, участвующих в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но по итогам предыдущего чемпионата России «Спартак», который сейчас занимает в турнирной таблице третье место, в еврокубки не попал.

Евгений Федяков