«Спартак» нацелился на Квинси Промеса

Атакующий полузащитник «Аякса» голландец Квинси Промес может уже в ближайшее время подписать контракт со «Спартаком», в составе которого в сезоне 2016–2017 годов стал чемпионом России. По информации сразу нескольких источников, переговоры между двумя клубами, наличие которых ранее подтверждал «Спартак», близки к завершению.

О том, что Квинси Промес с высокой долей вероятности вернется в московский «Спартак», в последние сутки сообщили сразу несколько источников. В их числе — журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира, утверждающий, что красно-белые заплатят за атакующего полузащитника «Аякса» €12 млн и уже согласовали с футболистом условия личного контракта. По данным издания Sport24, рассчитанное на три с половиной года соглашение предусматривает, что Квинси Промес будет получать за сезон €2,7 млн плюс бонусы. Если эта информация соответствует действительности, он станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака».

Наличие интереса красно-белых к одному из ведущих футболистов состава, который в сезоне 2016–2017 годов выиграл первое для «Спартака» золото российского чемпионата за 16 лет, ранее подтверждал и глава департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов. При этом, по данным издания De Telegraaf, официальное предложение от «Спартака» по поводу трансфера «Аякс» на данный момент еще не получал.

Напомним, что после ухода из «Спартака» бывшего генерального директора Шамиля Газизова и возвращения в клуб Дмитрия Попова, назначенного на должность спортивного директора после четырехлетнего перерыва, красно-белые взяли курс на некоторое обновление состава. Одним из этапов этой работы стал недавний трансфер в «Фиорентину» нападающего Александра Кокорина. И теперь Квинси Промес может стать россиянину удачной заменой.

Во всяком случае, по мнению руководства «Спартака», 29-летний футболист может усилить команду, которая после 19 туров занимает третье место, отставая от лидера — «Зенита» — на шесть очков, и продолжает сохранять шансы на чемпионство.

Тем более что с российским чемпионатом игрок прекрасно знаком.

Как известно, впервые Квинси Промес перешел в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте» за €11,5 млн. Проведя в составе московского клуба 115 официальных матчей и забив в них 59 голов, он летом 2018 года за €21 млн отправился в испанскую «Севилью», откуда через год за €15,7 млн проследовал в «Аякс». После 18 туров чемпионата Нидерландов амстердамский клуб занимает первое место, на три очка опережая «Витесс». Квинси Промес, чью трансферную стоимость Transfermark оценивает в €15 млн, провел в этом турнире 17 матчей, забив в них 6 голов.

Евгений Федяков