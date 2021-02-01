Медведев о блокировке соцсетей Трампа: это за гранью понимания

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал решение администрации соцсетей заблокировать аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа без предъявления обвинений «вопиющим» и находящимся «за гранью понимания». Господин Медведев считает, что симпатии к Демократической партии не должны отражаться на объективности позиции в части блокировки пользователей.

«Вы упомянули про этот случай с Дональдом Трампом. Он вопиющий, он просто за гранью понимания. Президента Соединенных Штатов, человека, которому не предъявлено, подчеркиваю, обвинение ни по каким статьям, идут разговоры, но это разговоры, пока там процедуры какие-то, в отсутствие законодательного регулирования деятельности этих сетей отрезают от избирателей… Почему такое решение принимают? Ну потому что они так посчитали правильным сделать. А почему они так посчитали правильным сделать? А потому что они симпатизируют демократам. Но это должно отражаться на объективности их позиции? По-хорошему, нет»,— сказал господин Медведев в интервью российским СМИ (цитата по ТАСС).

Дмитрий Медведев напомнил, что в Twitter у господина Трампа было 85 млн подписчиков. «И в других сетях тоже немало. Не знаю, по-разному считали, чуть ли не до 200 млн. Причем это действующий президент крупнейшей экономики мира, очень важной страны»,— отметил замглавы Совбеза РФ.

6 января в Вашингтоне протестующие захватили здание Капитолия. Демонстранты отказались признавать итоги выборов, по которым победил демократ Джо Байден. На этом фоне аккаунт Дональда Трампа в Twitter был заблокирован навсегда из-за твитов, которые, по мнению руководства соцсети, разжигали ненависть. Также аккаунт 45-го президента заблокировала Facebook.

О развитии событий в США — в материале “Ъ” «Демократы полны отрешимости».