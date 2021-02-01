В Мьянме наблюдаются перебои с интернетом после признаков захвата власти

Интернет в Мьянме потерял до 50% связности с зарубежными участками сети на фоне сообщений о задержании лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и президента страны Вина Мьина, сообщает группа Netblocks. Ранее Reuters сообщала, что жители крупнейшего города Мьянмы Янгона начали наблюдать неполадки с мобильной связью, в том числе телефонной.

Перебои со связью наблюдаются у международного оператора Telenor и у государственного Myanma Posts and Telecommunications. Netblocks сообщает, что видит признаки «централизованного нарушения сотовой связи и некоторых проводных сервисов». Специалисты предупреждают, что свои затронули столицу Мьянмы, и из-за этого освещение событий в стране может быть ограничено.

Сегодня должно было состояться первое заседание нового состава парламента Мьянмы. По итогам выборов в ноябре 2020 года «Национальная лига за демократию» получила подавляющее большинство голосов. Военные, которые на протяжении десятилетий руководили страной, заявили о махинациях во время голосования. В последние дни вооруженные силы начали опровергать сообщения о готовящемся захвате власти. Сейчас в стране не работают ТВ и радио. Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что у здания администрации Янгона замечены солдаты и военная техника.