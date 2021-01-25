Подсчет задержанных продолжается

По мнению правозащитников, количество задержанных в субботу стало «абсолютным рекордом» за всю историю подобных измерений. Второе место теперь занимает несанкционированная акция сторонников Алексея Навального «Он вам не Димон» (2017 год, от 1500 до 1769 задержанных по стране), третье — несанкционированные митинги 2019 года в поддержку кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму (27 июля 2019 года задержаны 1373 человека). Финал санкционированного «Марша миллионов» на Болотной площади 6 мая 2012 года со скромными 400–570 задержаниями оказались на четвертом месте. По данным «ОВД-Инфо», большинство опрошенных задержанных впервые вышли на политическую акцию. В 81,4% случаев им вменили ст. 20.2 КоАП (нарушение правил публичного мероприятия). «Ковидные» статьи — ст. 8.6.1 закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» и ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения) — использовались в 17,8% и 5% случаев соответственно. Из более 1 тыс. задержанных — доверителей правозащитного проекта «Апология протеста» несовершеннолетними оказались менее 5%, возраст основной массы составил от 20 до 35 лет.

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев назвал работу правоохранителей «удовлетворительной», подчеркнув в эфире «Эха Москвы», что «задержания прошли спокойно», а «в Москве всех отпустили». В «ОВД-Инфо» с ним не согласны: на вечер воскресенья там заявили о получении 57 сообщений граждан об избиении полицейскими (37 из них — из Москвы). Задержанные в ряде случаев сообщали также об угрозах возбуждением уголовного дела, о том, что их оставляли в ОВД на ночь, отбирали телефоны и запрещали звонить родным и адвокатам. Два наиболее резонансных случая нарушения прав граждан были зафиксированы на видео и стали «вирусными» в интернете. В Петербурге сотрудник Росгвардии пнул в живот выбежавшую ему навстречу женщину, она отлетела на асфальт, получила сотрясение мозга и была госпитализирована. Имя силовика не сообщается, но после объявленной служебной проверки он пришел в больницу к пострадавшей с цветами и извинился. СМИ сообщили, что женщина извинения приняла. Другой случай произошел в Абакане: на видео полиция задерживает мужчину, который идет по улице с маленьким сыном. После задержания мальчик остается один на улице, и проходящая мимо женщина пытается выяснить у него имя и домашний адрес. В «ОВД-Инфо» “Ъ” сообщили, что задержанных в Абакане было 25 и всех их отпустили без протоколов, но о том, как ребенок добрался до дома, на момент публикации информации не было.

Мария Старикова