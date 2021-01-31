Сотрудник ФБК Низовцев арестован за призывы к несогласованной акции 31 января

Симоновский суд Москвы назначил пять суток административного ареста сотруднику Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иноагентом) Дмитрию Низовцеву за призывы к акции протеста 31 января. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные суда, на Дмитрия Низовцева был составлен административный протокол об организации публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Его задержали в Москве в воскресенье днем на проспекте Вернадского. Дмитрий Низовцев стал первым наказанным в административном порядке в связи с акцией в Москве.

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Протестная акция в поддержку политика Алексея Навального прошла сегодня, 31 января, во многих городах России. По оценке «ОВД-Инфо», задержано более 4,5 тыс. человек. Предыдущая акция протеста состоялась 23 января. Тогда было задержано более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.