ЭКСАРу нашли помощников

Госдума приняла закон о допуске коммерческих страховщиков к страхованию рисков экспортеров. Последние и ранее пользовались услугами частных компаний, однако они не могли подтверждать статус резидента, исполнившего обязанности по репатриации валютной выручки. Для этого экспортерам приходилось пользоваться защитой рисков от ЭКСАРа. Теперь страховщики рассчитывают потеснить агентство и получить рынок объемом в миллиарды рублей. В ЭКСАРе, однако, существенного передела рынка не ожидают.

По принятым Госдумой в третьем чтении изменениям в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» страховщики получают доступ к рискам неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам. Проект закона был внесен в Госдуму правительством с целью расширить доступ российских экспортеров к страховым продуктам. Сейчас экспортер признается исполнившим обязательства по репатриации валютной выручки только при наличии договора страхования рисков неисполнения нерезидентом своих обязательств по контрактам. По порядку, установленному правительством, такой договор резидент мог заключить только с российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).

Коммерческим страховщикам при этом не запрещено защищать риски экспортеров. Ряд крупных компаний, в том числе специализированные — «Кредендо», «Ойлер Гермес», «Кофас»,— предоставляли клиентам такие же продукты, как и ЭКСАР. «Экспортеры заключали договоры и с коммерческими страховщиками, потому что там более гибкие условия, выше скорость принятия решений»,— говорит глава страхового брокера «РТ Страхование» Николай Галушин.

Принятые Госдумой поправки уравнивают продукты страховщиков и ЭКСАРа, а для защиты экспортеров от проблем с устойчивостью самих страховщиков и для предотвращения вывода средств за рубеж через страхование ЦБ будет формировать перечень компаний, не допущенных к этому виду деятельности. Для попадания в этот список будет достаточно не исполнить предписание ЦБ, нарушить валютное законодательство или просто быть новичком (менее года стажа) в страховании.

«Допуск российских страховщиков к страхованию экспортных рисков расширит возможности поддержки экспорта,— считает Николай Галушин.— Определенная конкуренция между ЭКСАРом и коммерческими страховщиками возникнет». Агентству придется подстраиваться под новую реальность, считают собеседники “Ъ”, хотя у ЭКСАРа есть существенное преимущество — большая емкость в силу наличия гарантии ВЭБа. Таких возможностей у коммерческих страховщиков нет.

По словам замглавы «Ингосстраха» Ильи Соломатина, вопрос тарифов будет одним из самых принципиальных. Если государство будет фактически субсидировать их ЭКСАРу по всем крупным клиентам, страховщикам будет сложно конкурировать с агентством. Впрочем, у ЭКСАРа нет такой мощной перестраховочной защиты, как у крупных игроков рынка, говорит он, и если, к примеру, компания заинтересована в перестраховании не на азиатском рынке, а на американском, то страховщики смогут ей это предложить. «Первоначально, на старте страховщики могут претендовать на рынок премий объемом в миллиарды рублей»,— ожидает Илья Соломатин.

В ЭКСАРе не раскрывают суммы, на которые страхуются экспортеры, ссылаясь на коммерческую тайну. Представляя итоги работы, агентство сообщает об объеме сделок, которые прошли при поддержке и защите ЭКСАРа,— $17 млрд в 2020 году.

Гендиректор ЭКСАРа Никита Гусаков не ожидает существенных изменений на рынке с увеличением присутствия на нем страховщиков. «Определяющую роль будет играть риск-аппетит коммерческих страховщиков и возможность принимать риски контрагентов из стран—экономических партнеров российских экспортеров, особенно с учетом падения мировой экономики, обусловленной событиями 2020 года,— сказал он “Ъ”.— При этом ЭКСАР в силу стоящих перед ним задач и особого статуса имеет возможность предоставлять страховое покрытие в отношении поставок в сложные регионы, а также в отношении проектов с длительным сроком исполнения».

Глава агентства считает, что основными клиентами коммерческих страховщиков станут российские офисы международных компаний, которые в том числе осуществляют реэкспорт продукции, произведенной за пределами РФ. ЭКСАР же нацелен на поддержку компаний, осуществляющих экспорт продукции, произведенной и переработанной в России, вне зависимости от статуса экспортера (МСП, крупные частные или государственные компании). «ЭКСАР дополняет коммерческий рынок, а не конкурирует с ним»,— заключает Никита Гусаков.

Татьяна Гришина, Татьяна Едовина