Финальные задержания прошли у ТЮЗа — конечной точки протестной акции в Санкт-Петербурге. По данным «ОВД–Инфо», количество тех, кого отправили в автозаки, превысило 600 человек. По сообщениям Следственного комитета, возбуждено первое уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти. По версии следствия, во время митинга в городе протестующий не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОН. Об обстановке в городе — журналист из Санкт-Петербурга Виктор Смирнов.

— Площадь перед ТЮЗом полностью оцепили, она оказалась пуста, с одной стороны стояли бойцы Росгвардии, с другой стороны — полицейские. Затем полиция провела свой последний блицкриг: часть полицейских от колонны отделились, пошли по дворам, зашли с другой стороны, после чего прозвучала команда задерживать всех. Протестующих уже было немного, они стояли даже не на самой площади, а около дороги. Всех очень быстро погрузили в городские автобусы, которые сняты с рейсов, и увезли. После этого личный состав также стал грузиться в автобусы.

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— А в других районах города акции так же сходят на нет, или где-то еще активность сохраняется?

— Основная масса протестующих двигалась по одному маршруту — это ТЮЗ, где были задержания, потом Сенная площадь, где задержания были точечные, но значительно жестче, после этого основная масса переместилась к Мариинскому дворцу, где располагается Законодательное собрание Санкт-Петербурга, после чего митингующие попытались прорваться к Невскому, но у них не получилось, затем к Адмиралтейству — обратно к Заксобранию, Мариинскому дворцу, после этого уже дошла вновь до ТЮЗа. Здесь толпа немного поредела, и здесь же начались резкие массовые задержания, то есть людей гнали во дворы, полицейские их догоняли. После этого площадь была зачищена полностью.

— Что известно о пострадавших со стороны протестующих и силовиков? Были ли какие-то на эту тему сообщения?

— Что касается силовиков, то я видел двух. Один держался за живот, его уводили коллеги, сначала даже были предположения, что это ряженый, но, скорее всего, это не так. Это было около Мариинского дворца. Второго уже вечером около ТЮЗа под руки вели коллеги, он шел, подняв запотевшее забрало, держался за лицо, по предварительным данным, распылили из баллончика. Что касается протестующих, то, действительно, было несколько достаточно жестких задержаний, но это касалось мужчин.

Из спецсредств силовики применяли дубинки. Также говорили о том, что на Сенной площади распыляли газ, но в воздухе не чувствовалось. Полицейские стояли цепью и, когда поступала команда, они мгновенно вырывались вперед и уводили по 5 – 7 – 10 человек, после этого опять наступало спокойствие.

Особенность сегодняшней акции в том, что не мешали митингующим передвигаться вообще и даже не сопровождали между точками. Протестующие прошли сегодня приличное расстояние, и их встречали уже на точках, куда они шли.

Беседовал Сергей Соболев