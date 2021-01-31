Участники несанкционированный акции в Москве вернулись на площадь трех вокзалов. Там задержания продолжились. Ранее протестующие собрались в Сокольниках. Они пытались дойти до СИЗО «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный. Однако ОМОН заблокировал колонну, и участники несогласнованной акции рассредоточились, а затем направились к Комсомольской. Всего, по данным «ОВД-Инфо», в Москве задержано более 900 человек, десятки из них, как отмечает портал, получили травмы. Об обстановке на площади трех вокзалов — корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Пока сказать, что все завершилось и люди разошлись, наверное, нельзя, потому что еще есть определенные группы людей, в основном молодых, которые пытаются снимать все происходящее на мобильный телефон. Некоторых из них сотрудники полиции периодически снимали с парапетов и отводили их в автозаки. У входа в Ленинградский вокзал выстроилась цепь из ОМОНа и сотрудников Росгвардии. Сотрудники все в полной экипировке, причем у омоновцев на шлемах темные забрала, то есть не видно даже глаз, они полностью перекрыли улицу от Ленинградского вокзала в сторону Каланчевской. За несколько минут до этого сотрудник ОМОНа попросил людей, выходящих с чемоданами с площади трех вокзалов, сразу либо спускаться в метро, либо выбирать другие маршруты.

Онлайн-трансляция: протестные акции в поддержку Алексея Навального Читать далее

— Как проходили задержания?

— Задержания были абсолютно разные. Я бы не сказал, что все они проходили жестко. Действительно были моменты, когда людей буквально затаскивали в автозак, несли несколько сотрудников полиции. На подходе к Комсомольской площади, я видел, как бойцы в коричневой военной форме, это были не совсем омоновцы и не совсем росгвардейцы, бежали за двумя молодыми людьми. Одного они догнать не смогли, а второго им все-таки удалось задержать. Заломив ему руки, силовики отвели его в автозак, а сначала тщательно досмотрели, были даже слышны шлепки по туловищу — таким образом пытались посмотреть, если что-то у него запрещенное. Что же касается применения каких-то спецсредств, дубинок, я не видел задержаний, чтобы человека били дубинкой, но заламывание рук очень часто сегодня попадалось.

Помимо людей, которые непосредственно участвовали в акции, полиция попыталась задержать случайно стоящую женщину с ребенком. Ребенок фотографировал все происходящее, женщину полиция попыталась под руки отвести в автозак, на что ребенок практически со слезами стал просить, чтобы его маму не трогали, и после небольшой перепалки женщину с ребенком отпустили, и они пошли по своим делам.

— А как реагировали на все происходящее пассажиры, которые приехали или, наоборот, уезжают? Мешали ли им протестующие?

— Судя по тому, как долго колонна пыталась пройти непосредственно к площади трех вокзалов, было видно, что очень много приехавших людей. Некоторые пассажиры, действительно, были немного шокированы. Из одного поезда вышло очень много детей, они как раз шли небольшой группой и спрашивали, что здесь такое происходит. Женщина, которая была, видимо, их сопровождающей, заявила «Митинг». По ее виду было понятно, что она хочет как можно быстрее детей с вокзала увести. Сами пассажиры тоже были в некоем замешательстве, так как с чемоданами не могли никуда пройти.

— Ранее, когда митингующие находились в районе Сокольники, сообщалось, что часть протестующих пытается рассредоточиться по дворам, но их там настигает полиция, а как местные жители реагировали на происходящее? Какую-то, может быть, помощь оказывали?

— Оказания помощи со стороны жителей я не заметил, но из одного окна во дворах как раз на Сокольниках, прозвучал критический отзыв на эту демонстрацию. Женщина кричала, что всех участников акции следует посадить. В ответ молодые люди начали выкрикивать лозунги, они опять потребовали свободу Алексею Навальному, после этого диалог закончился.

Беседовал Сергей Соболев