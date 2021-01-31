Песков назвал речь Путина на Давосе попыткой докричаться до здравого смысла политиков

Речь президента России Владимира Путина на Давосском форуме — это «попытка докричаться до здравого смысла политиков», сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он не согласился, что в речи президента была конфронтация.

«Это так же, как Мюнхенскую речь президента восприняли в штыки и как некое выступление, исполненное конфронтации»,— сказал господин Песков «России 1». Выдержки из его речи приводят «Вести.ру». Дмитрий Песков подчеркнул, что в словах господина Путина не было конфронтации и никакого предостережения.

Выступление Владимира Путина на Давосе-2021. Главное Читать далее

Президент России на Давосском форуме сравнил мировую ситуацию 30-ми годами прошлого века и выразил мнение, что эпоха однополярного мира завершилась. Кроме того, он заявил, что Россию и Европу объединяют фундаментальные вещи, в том числе культура.

Подробнее о выступлении президента на Давосе — в материале “Ъ” «Давось зла».