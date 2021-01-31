Песков: потенциал отношений России и ЕС выбросили в помойку

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что России и ЕС нужно развивать диалог, но потенциал сотрудничества «выбросили в помойку». По его словам, со стороны Брюсселя каждый день звучат заявления, которые Москве не нравятся.

«Совершенно необдуманно и необоснованно просто выбросили в помойку. Имеется в виду потенциал отношений между Россией и Евросоюзом»,— сказал господин Песков «России 1», его слова приводятся на сайте «Вести.ру».

Евросоюз планирует в феврале рассмотреть вопрос о введении санкций против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Депутаты Европарламента призывают ввести ограничения, в том числе остановить проект «Северный поток-2». МИД России заявил, что санкции противоречат интересам ЕС.

Подробнее о возможных ограничениях — в материале “Ъ” «Санкции ЕС прошли стороной».