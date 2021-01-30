МИД РФ: санкции ЕС против России противоречат интересам Евросоюза

Санкции ЕС в отношении России незаконны и противоречат интересам самого Евросоюза, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, Евросоюз, вводя новые санкционные механизмы, идет по «скользкому пути».

«Отношение к санкциям у нас известно. Во-первых, это незаконный инструмент. Во-вторых, это инструмент, который противоречит самим интересам Евросоюза. Я думаю, что сейчас осознание этого приходит ко многим странам Европы»,— сказал господин Грушко журналистами в Афинах (цитата по ТАСС).

Он отметил, что в последнее время Евросоюз создает «горизонтальные санкционные механизмы — химический, по правам человека, по гибридным угрозам, по кибербезопасности». «Это означает, что закладывается в евросоюзовском законодательстве возможность принятия оперативных решений в отношении конкретных фигурантов вот этих санкционных режимов. Это могут быть и физические лица, и институты, и компании, и бизнесмены»,— сказал замминистра. По его словам, этот «скользкий путь» ведет в никуда и создает неопределенность в отношениях России и Европы.

21 января депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов приняли резолюцию с призывом освободить оппозиционера Алексея Навального, пересмотреть отношения с Россией и ужесточить действующие ограничительные меры. Но главы МИД стран ЕС не стали обсуждать санкции.

Подробнее — в материале “Ъ” «Санкции ЕС прошли стороной».