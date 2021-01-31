В Ставрополе задержана корреспондент “Ъ”

В Ставрополе была задержана корреспондент “Ъ” Александра Ларинцева, ее отвезли в Октябрьский ОВД. В Ставрополе сегодня, как и во многих городах России, проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Госпожа Ларинцева работала по заданию редакции.

В автобусе с Александрой Ларинцевой было 24 человека, примерно столько же в другом автобусе с задержанными. Люди стояли на площади в Ставрополе, когда из автобусов вышел ОМОН. Полицейские в громкоговоритель объявили, что мероприятие незаконное, потребовали разойтись, и кольцом окружили собравшихся, среди которых были пожилые люди. В отделе полиции людям не дают на руки копии объяснительных, сообщает корреспондент “Ъ”.

За акциями протеста следите в онлайн-трансляции “Ъ”.

Александра Ларинцева, Ставрополь