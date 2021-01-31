Песков назвал разговор Путина и Байдена откровенным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена откровенным. Он сообщил, что его откровенность была в том, что «стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий». Об этом господин Песков заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

«Разногласия требуют достаточно интенсивного диалога»,— отметил представитель Кремля.

Дмитрий Песков также указал на «концептуальное разногласие» России и США. «"Российская агрессия против Украины" — это позиция США, с которой Россия категорически не согласна»,— заявил он. Комментируя продление СНВ-3, пресс-секретарь президента РФ назвал это успехом всего думающего человечества.

26 января господа Путин и Байден переговорили по телефону. Это была первая беседа политиков после избрания господина Байдена главой Белого дома. Как уточнила пресс-служба Белого дома, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Среди прочего президенты обсудили продление СНВ-3 (неофициальное название ДСНВ).