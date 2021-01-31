В правительстве Удмуртии сообщили о провокации на несогласованной акции в Ижевске

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии дали комментарий о несанкционированной акции в Ижевске, которая проходит 31 января. Также власти сообщили о задержании группы лиц, прибывшей из соседнего региона для дестабилизации обстановки в городе.

«На площади Ижевска начались провокации. Полиция оперативно задерживает зачинщиков и провокаторов. Главная задача силовых структур — обеспечение безопасности собравшихся на площади людей. Из громкоговорителей постоянно звучат предупреждения о том, что акция незаконная и просит собравшихся людей разойтись. Полиция действует корректно, оперативно и грамотно. Опасения по заезжему "десанту" из провокаторов подтвердились. Уже задержана группа, прибывшая из соседнего региона. Ее цель была в дестабилизации обстановки в Ижевске»,— говорится в сообщении.

Напомним, что несколько сотен человек вышли на несанкционированную акцию в Ижевске по оценке корреспондента “Ъ-Удмуртия”. Их окружили сотрудники полиции и бойцы Росгвардии в касках. Начались задержания. Отметим, что в несогласованной акции 23 января принимали участие более 1 тыс. человек.