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На несанкционированную акцию в Ижевске вышли несколько сотен человек

Несколько сотен человек вышли на несанкционированную акцию в Ижевске по оценке корреспондента “Ъ-Удмуртия”. Их окружили сотрудники полиции, в их сторону выдвинулись бойцы Росгвардии в касках. Начались задержания.

Напомним, что в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января в Ижевске приняли участие более 1 тыс. человек. Шестерых участников несанкционированного шествия привлекли к административной ответственности. Также возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств) из-за выхода людей на проезжую часть.

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