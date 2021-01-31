В Хабаровске прошла акция протеста

В Хабаровске акция протеста прошла на площади Ленина. По данным «Новой газеты», на ней были задержаны как минимум шесть человек, в том числе корреспондент издания.

Как сообщило местное издание dvhab.ru, движение транспорта в центре города ограничено. По оценкам издания, на саму площадь Ленина вышли несколько десятков человек, где начали водить хороводы. Через полтора часа после начала акции протестующие покинули площади, правоохранительные органы восстановили движение транспорт.

Также сегодня, 31 января, акции в поддержку Алексея Навального уже начались в Петропавловске-Камчатском, Владивостоке Благовещенске. В Петропавловске-Камчатском задержано три человека, во Владивостоке— более 30.

О прошедших по всей стране протестах — в материале “Ъ” «Далеко не школота».