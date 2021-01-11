Азербайджан и Армения обменяются коридорами

Россия, Армения и Азербайджан огласили совместное заявление о реализации мероприятий по восстановлению и развитию транспортной инфраструктуры после Карабахского конфликта. К марту график мероприятий будет представлен. По заявлению азербайджанской стороны, в результате восточный Азербайджан восстановит железнодорожное сообщение с Нахичеванской автономной республикой, от которой ее отделяет территория Армении. А у Армении, в свою очередь, появится выход на Россию и Турцию.

До 1 марта трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России представит на утверждение перечень и график мероприятий по восстановлению и строительству объектов транспортной инфраструктуры для международных перевозок через территории Азербайджана и Армении. Об этом говорится в заявлении по итогам состоявшихся в понедельник переговоров президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Господин Алиев на встрече с господином Путиным сообщил, что новое соглашение, обеспечивающее разблокирование транспортных коммуникаций, приведет к тому, что «после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой Азербайджанской Республики». Нахичеванская АР — эксклав Азербайджана, отделенный от основной части страны территорией Армении. До Карабахского конфликта 1989–1991 годов железнодорожное сообщение существовало, но во время войны участок Ордубад (НАР)—Горадиз (восточный Азербайджан) был разрушен.

Господин Алиев в конце декабря говорил, что Азербайджан начнет строительство железной дороги от Горадиза до Зангелана, границы с Арменией, отмечая, что это займет максимум два года. Параллельно «будут вестись работы по восстановлению железной дороги в Нахичевань». При этом Турция в ноябре объявила о намерении строить в Нахичевань железную дорогу.

«Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран»,— цитирует Ильхама Алиева «Интерфакс».

Хотя Армянская железная дорога находится под управлением ОАО РЖД, у России нет прямого сообщения с Арменией: раньше оно осуществлялось через Грузию, но после конфликта в Абхазии прервалось. Президент Азербайджана также добавил, что появится выход и на турецкий рынок, и на турецкие и российские железнодорожные артерии.

Наталья Скорлыгина