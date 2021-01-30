МВД за шесть дней закончило расследовать дело показавшего на митинге голый зад активиста

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела о хулиганстве, возбужденное в отношении жителя Краснодара Владимира Егорова. Об этом “Ъ-Кубань” рассказал адвокат Алексей Аванесян.

По словам защитника, заявление в полицию о возбуждении дела в отношении господина Егорова подали два активиста из Тихорецка, которые во время проведения акции оказались рядом с администрацией Краснодарского края. При этом изначально Владимиру Егорову предъявляли обвинение в мелком хулиганстве, за которое возбуждается административное, а не уголовное производство, однако затем дело было переквалифицировано.

«В деле Егорова появились потерпевшие, хотя в таких делах их может и не быть. Согласно материалам, потерпевшими признаны Кубанское казачье войско, а также администрация Краснодарского края. По их мнению, действия Егорова порочат их деловую репутацию, а также являются проявлением ненависти. Кроме того, трусы, которые он повесил на памятник, якобы оскорбляют и унижают представителей казачества, а также сам монумент», – рассказал адвокат.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, дело в отношении жителя господина Егорова возбудили после несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшей в Краснодаре 23 января 2021 года. Ему предъявили обвинения в хулиганстве по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (п. "б", ч. 1 ст. 213 УК РФ). В ходе мероприятия Владимир Егоров забрался на памятник кубанским казакам, установленный у здания администрации Краснодарского края и показал протестующим голый зад. Ему также назначили 10 суток административного ареста за организацию и проведение несанкционированного мероприятия.

Алексей Белянин