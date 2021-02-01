Главные анонсы 1 февраля

В Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге запланированы различные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. В Москве состоится традиционное возложение цветов к могиле политика на Новодевичьем кладбище с участием его вдовы Наины Ельциной.

Тест “Ъ”: помните ли вы словарное наследие первого российского президента Читать далее

Мосгорсуд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении бывших полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Ожидается, что продолжится допрос свидетелей обвинения. На прошлом заседании главному обвиняемому — экс-начальнику отдела наркоконтроля УМВД ЗАО Москвы Игорю Ляховцу не удалось поставить перед журналистом вопросы, которые поставили бы под сомнение версию следствия. Подробнее

Симоновский суд Москвы рассмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина к Алексею Навальному и его сторонникам. Господин Пригожин требует компенсацию морального вреда за распространение оскорбительной информации, порочащей честь и деловую репутацию. Об исках

В Москве в Вахтанговском театре состоится прощание с народным артистом СССР Василием Лановым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Актер умер в возрасте 87 лет от осложненной коронавирусной инфекции. О карьере Василия Ланового

В России вступают в силу ряд законодательных изменений. В частности:

соцсети должны будут самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент;

появятся новые препятствия для тюнинга автомобиля;

увеличится тариф системы «Платон»;

выплаты и компенсации будут проиндексированы и увеличены на 4,9%.

Обзор этих и других законодательных изменений,— в материале “Ъ”.