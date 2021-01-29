Что ждет россиян в феврале 2021 года Краткий обзор основных законодательных изменений

Новые правила для социальных сетей, внедрение дистанционной системы безопасности и другие нововведения.

С 1 февраля социальные сети должны будут самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент (детская порнография, способы изготовления наркотиков, оружия, взрывчатых веществ и т. д.), сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань. Соцсетью Роскомнадзор с этого момента будет считать любой сайт, чья посещаемость превышает 500 тыс. пользователей в сутки.

Подробнее о законе — в материале “Ъ”.

С 1 февраля появятся новые препятствия для тюнинга автомобиля. Заключения испытательных центров и протоколы проверок, необходимые для получения разрешения на изменение конструкции авто, должны будут регистрироваться в специальном реестре. В противном случае разрешение не будет выдано.

Какие бывшие в употреблении запчасти запретят ставить на автомобили — в материале “Ъ”.

С 1 февраля увеличится тариф системы «Платон». Стоимость проезда по федеральным трассам составит 2,34 руб. за километр, что на 14 коп. выше существующей цены. Собранные средства должны быть направлены на ремонт федеральных дорог.

Как перевозчики выживали в условиях пандемии — в материале “Ъ”.

С 1 февраля меняются правила публикации нормативных актов федеральных министерств и ведомств. Их положения теперь смогут вступать в силу только с 1 марта или 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем через 90 дней со дня публикации. Таким образом, у граждан появится фиксированный срок подготовки.

Подробнее о нововведении — в материале “Ъ”.

С 1 февраля начинают действовать новые правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФы), инвестиционные паи которых ограничены в обороте. Кроме денег в доверительное управление ПИФу теперь может быть передано имущество. Пайщики биржевых ПИФов и вкладчики фондов, доступных только для квалифицированных инвесторов, также смогут получить имущество или деньги при погашении паев.

Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса 2020 года — в материале “Ъ”.

С 1 февраля 2021 года организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, смогут добровольно принять участие в эксперименте по внедрению дистанционной системы безопасности. Всю обязательную документацию, которая ведется организацией, планируется перевести из бумажного в электронный вид. Программа проанализирует эту информацию и при необходимости выдаст сведения об ошибках. Таким образом, у организации появится возможность самостоятельно себя проверить и исправить нарушения, не дожидаясь прихода инспектора.

Как принималось решение о дистанционном контроле — в материале “Ъ”.

С 1 февраля выплаты и компенсации будут проиндексированы и увеличены на 4,9%. Среди тех, кого ожидает повышение пособий, ветераны боевых действий, инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации, и другие льготники.

О новом законопроекте об индексации пенсий — в материале “Ъ”.