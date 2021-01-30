Российских зрителей приглашают в «Топи»

В Сети состоялась премьера нового российского сериала «Топи». Сценарий к нему написал автор бестселлеров «Текст» и «Метро 2034» Дмитрий Глуховский. В центре сюжета туристы из Москвы, которые отправились в старый монастырь, где с ними начинают происходить необычные вещи. Шоу получилось жестким и психоделическим, отметил в интервью “Ъ FM” Дмитрий Глуховский. За что хвалят и критикуют сериал? Выясняла Юлия Жданова.

Сюжет начинается с того, что молодой стартапер из Москвы Денис Титов, изобретатель приложения, определяющего по лицу, врет ли человек, узнает о своей неизлечимой болезни. Ему нужно настоящее чудо, чтобы выжить. И он отправляется в монастырь в глухую деревню Топи вместе с четырьмя попутчиками. И чудеса действительно начинают происходить, но не те, на которые они рассчитывали.

Главную роль Дениса Титова исполняет актер Иван Янковский, звезда фильма «Текст», который был снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. В основе нового сериала романа или рассказов нет. Глуховский написал сценарий специально для платформы «КиноПоиск HD», где и выходит шоу. Как “Ъ FM” пояснил сам Гулховский, во время работы он ориентировался на опыт известного американского кинематографиста: «Для меня примером является то, как изначально работал Джей Джей Абрамс со своими аудиториями на примере фильма “Монстро” и “Кловерфилд, 10”, когда сначала какие-то видео на YouTube появлялись, потом какие-то загадочные сайты, потом ты должен сам все это понять, выяснить, каким-то образом поучаствовать. Вот это крутой подход, когда ты сам должен какой-то пазл собрать и о чем-то догадаться. Актеров со мной продюсеры, режиссеры обсуждали, и я высказывался за и против. Очень оказался доволен тем составом, который утвердился».

Кинокритики, как, впрочем, и сам сценарист Дмитрий Глуховский, отмечают многожанровость нового сериала. Создатели проекта называют его мистической утопией. В сериале есть неожиданные сюжетные повороты, которые могут понравиться зрителям, считает кинообозреватель «Российской газеты» Алексей Литовченко. Правда, по его мнению, местами экранизации не хватает динамики: «Заход вполне стандартный: есть некоторая отрезанная, так скажем, от внешнего мира локация, где неприятные личности проживают. Лишние подробности в плане бэкграунда героев. Первая серия отдана под экспозицию, во второй только происходит завязка, с третьей там что-то начинает уже раскрываться. Вообще, проект изначально амбициозный и выглядит красиво, на мировом уровне».

Параллелей с другими популярными американскими шоу действительно много, по словам собеседников “Ъ FM”. «Топи» напоминают «Настоящий детектив» стилем, отмечают в «КиноПоиске». Камера часто замирает, вглядываясь в темный лес. Кроме того, российский сериал полон «пасхалок», цитат и намеков на другие популярные фильмы и экранизации, в том числе Стивена Кинга. Часть критиков, кстати, отмечают схожесть «Топей» с некоторыми работами мастера ужасов по подаче сюжета и умению нагнетать атмосферу.

Но, как отмечает Дмитрий Глуховский, когда он вместе с командой работал над сериалом, намерения адаптировать его для западного зрителя не было: «Что касается “Топей”, то здесь такое количество отсылок к нашим реалиям, сомневаюсь, что западная аудитория сможет полностью оценить.

И я совершенно без оглядки на глобального зрителя или западного зрителя всю историю писал. Для меня важнее разговаривать с нашей, собственно, аудиторией, на наши темы».

Пока рекордной сделкой по передаче российского шоу на зарубежную платформу была продажа прав на «Эпидемию» режиссера Павла Костомарова — это сериал о вспышке неизвестного вируса в Москве. Тогда платформа Netflix купила его примерно за $1,5 млн. А значит, шанс попасть на Запад в теории есть и у «Топей».