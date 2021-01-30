Театры Москвы и музеи Кремля намерены работать в день протестов 31 декабря

Театры, расположенные в центре Москвы, не будут отменять спектакли 31 января даже в условиях установленных полицией ограничений на движение пешеходов, сообщили представители театров. Музеи Московского Кремля также не намерены закрываться для посетителей.

О готовности театров работать 31 января в штатном режиме агентству «РИА Новости» сообщили представители Большого и Малого театров, «Современника», театра «Ленкома», Московского театра мюзикла, Театра оперетты, Театра имени Маяковского и Российского академического молодежного театра (РАМТ).

«На вчерашний день у нас никаких изменений в работе не предполагалось. Все было в порядке, никто ничего не отменял, будем работать в обычном режиме»,— рассказала «Интерфаксу» представитель музеев Кремля. При этом Государственный исторический музей позднее сообщил агентству, что Красная площадь и весь музейный комплекс будут закрыты.

31 января сторонники политика Алексея Навального, заключенного под стражу после возвращения в Москву, планируют новые акции протеста. В их преддверии в Москве закроют центральные станции метро, изменят маршруты наземного транспорта и запретят работу общепита и магазинов. В Генпрокуратуре заявили, что сочтут массовыми беспорядками любую провокацию.

О грядущих ограничениях читайте в публикации “Ъ” «Могут повторить».