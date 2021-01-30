СКР возбудил дело о мошенничестве против «спонсора ФБК» Александра Хоменко

Следственный комитет России обвинил руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко в мошенничестве в особо крупном размере. В пресс-релизе СКР предпринимателя называют спонсором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр иноагентов). Господина Хоменко и других фигурантов дела обвиняют в хищении 30 млн руб. из бюджета Московской области.

«По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, и он объявлен в розыск»,— говорится в сообщении СКР. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии СКР, мошенничество было совершено при исполнении десяти госконтрактов по капремонту Сергиево-Посадского социально-экономического техникума. Утверждается, что предприниматель и «иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области». Они якобы внесли заведомо ложные сведения по стоимости выполненных работ.

29 января Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест подозреваемых по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на митинге 23 января в поддержку Алексея Навального. Меру пресечения избрали Олегу Навальному, координатору столичного штаба оппозиционера Олегу Степанову, юристу ФБК Любови Соболь, основателю «Медиазоны» Марии Алехиной и главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой. Сам господин Навальный находится под арестом.

Подробнее о деле против его соратников — в материале “Ъ” «Сидите дома».