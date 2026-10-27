Житель Приморья получил 23 года лишения свободы за госизмену

Фигурант дела приговорен к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима. Ему также запрещено 3 года размещать материалы в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете.