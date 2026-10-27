Житель Приморья получил 23 года лишения свободы за госизмену
Тихоокеанский флотский военный суд признал 61-летнего жителя Уссурийска виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ), публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ).
Фигурант дела приговорен к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима. Ему также запрещено 3 года размещать материалы в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете.
«В суде установлено, что в сентябре 2022 года мужчина разместил в одном из мессенджеров комментарии с публичными призывами к поджогам военных комиссариатов и оказанию финансовой помощи Украине в деятельности, направленной против безопасности РФ»,— указано в сообщении прокуратуры Приморья. Также подсудимый с марта по июль 2023 года «организовал приобретение и поставку автомобиля повышенной проходимости для Вооруженных сил Украины».
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.